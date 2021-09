Jorginho: "Kanté non vaccinato? E' scelta personale"

TORINO, 28 SET - "Vaccinarsi è una scelta personale, dico solo questo". Così Jorginho, sul caso di positività che ha fatto finire in quarantena il suo compagno di squadra nel Chelsea, il centrocampista franco-maliano Kantè, non vaccinato contro il Covid. "Lo abbiamo saputo questa mattina. - aggiunge il centrocampista dei Blues e della nazionale italiana - Adesso sto pensando solo alla gara contro la Juventus". Anche il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha risposto a una domanda sul caso Kanté: "I giocatori sono liberi se vaccinarsi o no, è una scelta che va accettata. Ma dobbiamo stare attenti, la pandemia non è finita". (ANSA).