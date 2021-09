Champions: Tuchel, Juve più debole senza Cristiano Ronaldo

TORINO, 28 SET - "Parlerà il tempo, ma quando una squadra perde Cristiano Ronaldo diventa più debole": così il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, parla a proposito della Juventus, avversari domani sera all'Allianz Stadium. "I bianconeri hanno avuto un inizio difficile in serie A ma hanno convinto in Champions - aggiunge l'allenatore dei Blues in conferenza stampa - e abbiamo grande rispetto per questo club: sarà una sfida difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità". (ANSA).