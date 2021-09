F1: il 'Mecenate dello sport' assegnato a Piero Ferrari

ROMA, 28 SET - Sarà assegnato al vice presidente del Gruppo Ferrari, Piero Ferrari, il Premio Mecenate Dello Sport - "Varaldo Di Pietro", 2021. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, che gode del patrocinio del Coni e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, si svolgerà a Roma domani 29 settembre, alle ore 11,00 nel Salone d'Onore del Coni al Foro Italico, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e di prestigiosi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo. L'evento sarà presentato dal vice direttore di Rai Sport Enrico Varriale. Il premio, promosso dalla "Fondazione Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro", presieduta da Giovanni Di Pietro, è giunto alla nona edizione e intende dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l'esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale. L'Ing Piero Ferrari è stato a lungo al fianco di suo padre, Enzo Ferrari, in un proficuo percorso di collaborazione e, come si legge nella motivazione del premio, "attraverso la sua attività e la sua dedizione all'azienda di famiglia è oggi il simbolo di stile, eleganza, competenza, continua ricerca e innovazione, uniti a una lunga ed unica tradizione, che rappresentano alcuni dei più importanti valori racchiusi nel marchio Ferrari". "Abbiamo voluto assegnare il Mecenate dello Sport all'ing. Ferrari in rappresentanza del brand Ferrari, perché questo grandissimo e prestigioso marchio non rappresenta soltanto la storia dell'automobilismo e degli sport motoristici ma perché in essa sono racchiusi i grandi valori che fanno dello sport un grande esempio di vita" afferma Giovanni Di Pietro. Nel corso della cerimonia sarà anche assegnato il premio "Giornalismo, Economia e Sport", conferito quest'anno a Maria Leitner, giornalista del TG2 e conduttrice di TG2 Motori. Piero Ferrari succede nell'albo d'oro ad altre importanti personalità quali Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti e Javier Zanetti. ____________________________________________________ (ANSA).