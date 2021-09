Calcio: Premier; 1-1 col Palace, Brighton manca assalto a vetta

ROMA, 27 SET - Nonostante il punto strappato ai supplementari col gol di Neal Maupay, con l'1-1 contro il Crystal Palace di Patrick Vieira il Brighton getta al vento l'occasione di salire in vetta alla Premier League dopo sei giornate. Le sconfitte di Chelsea e United, così come il pareggio del Liverpool, avrebbero dato ai Seagulls il primo posto se fossero passati a Selhurst Park, mentre così gli uomini di Graham Potter restano sesti, in un gruppone di cinque squadre che seguono ad un punto la capolista Liverpool. Gli Eagles sono invece quindicesimi con 6 punti. Anche il Palace può rimproverarsi per aver mancato il secondo successo stagionale, dopo aver aperto le marcature grazie un rigore di Zaha nel recupero del primo tempo. Al 33' della ripresa, Ayew ha sfiorato il 2-0. Un errore costato caro, visto che al 5' di recupero una rilancio sbagliato del portiere Guaita ha permesso a Maupay di pareggiare. (ANSA).