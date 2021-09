Champions: Real; Ancelotti "emozione tornare al Bernabeu"

ROMA, 27 SET - "Tornare al Bernabeu ci rende ancora più emozionati. Abbiamo tanti ricordi di Champions League qui. Questo club ha qualcosa di speciale in questa competizione. È la più complicata, la più dura, ma questo club ha più di chiunque l'abitudine a vincerla. Quindi, partiamo con un piccolo vantaggio". Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha espresso tutto il suo entusiasmo per il ritorno nello storico stadio più che parlare della sfida con lo Sheriff - squadra al momento all'opposto nella tradizione rispetto alle merengues -, aprendo la conferenza stampa della vigilia. "Zizou ha fatto molto bene, spero di essere alla sua altezza e anche di essere in grado di vincere una Champions in più!", ha aggiunto l'italiano, parlando del suo predecessore sulla panchina capace di vincere tre coppe di seguito. "Lo Shriff gioca bene, hanno fatto bene contro la Dinamo Zagabria nel preliminare e alla loro prima partita, sono molto organizzati, molto veloci davanti, quindi servirà la massima concentrazione per raccogliere i tre punti", ha poi sottolineato Ancelotti. "E' una squadra pronta a competere, hanno battuto lo Shakhtar, che è riuscito a metterci in difficoltà la scorsa stagione", ha avvertito Nacho, che era a fianco di Ancelotti, per il quale non ha nascosto la sua ammirazione: "Il mister ha esperienza, è riuscito a trasformare un gruppo abbastanza giovane in una squadra che mette in difficoltà qualsiasi avversaria - ha detto il difensore -. Ci ha reso migliori, ci ha reso una squadra molto dinamica, che segna molti gol. Con il poco tempo che abbiamo passato insieme, le cose non potevano andare meglio". (ANSA).