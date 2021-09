Champions: Shakhtar; De Zerbi, Inter più forte dell'anno scorso

MILANO, 27 SET - "Rispetto a un anno fa, l'Inter è più forte nella testa: già lo stavano diventando, ma lo scudetto è stato determinante. Credo siano più forti perché hanno la consapevolezza di esserlo". Lo ha detto il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, alla vigilia della gara contro l'Inter in Champions League. "Lukaku e Hakimi sono fortissimi, ma sono stati rimpiazzati bene - ha proseguito -. Ha perso Conte, uno dei migliori allenatori italiani, ma ha preso Inzaghi che è altrettanto bravo e più giovane: l'Inter ha capito qual è la strada per arrivare ai risultati. Lo stimo come allenatore. Per me era l'allenatore giusto per l'Inter in questo momento". "La mia esperienza allo Shakhtar? Si gioca ogni tre giorni sempre ma è quello che volevo. Mi trovo bene e mi sto divertendo, la squadra è forte. Siamo ancora in costruzione, abbiamo tanti giovani e un'idea di gioco diversa rispetto a quella dell'anno scorso ma penso siamo sulla strada giusta", ha concluso De Zerbi. (ANSA).