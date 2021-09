Champions: Inzaghi, con Shakhtar importante ma non decisiva

MILANO, 27 SET - "La sfida con lo Shakhtar non è ancora decisiva ma è molto importante, penso che loro siano un'ottima squadra. Molto ben allenata e che gioca bene a calcio, con individualità importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara con lo Shakhtar Donetsk in Champions League. "Dovremo fare un'ottima partita sapendo che veniamo da una gara fatta molto bene contro l'Atalanta. De Zerbi? In due mesi e mezzo è stato molto bravo. Ha portato delle leggere modifiche considerando i giocatori che ha e che sono di assoluto valore". (ANSA).