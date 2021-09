Agnelli, in Superlega 3 valori essenziali stabilità calcio

TORINO, 27 SET - La Superlega "ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell'industria calcistica". Lo scrive Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti Juventus. I tre valori sono - spiega - "un nuovo framework condiviso per il controllo dei costi, che contribuisca, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all'equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità; la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni europee e del contributo di questi allo sviluppo dei talenti come elementi fondanti di un nuovo concetto di 'meritocrazia' sportiva". (ANSA).