Malagò, presidenza Cio? Non metto troppa carne al fuoco..

ROMA, 27 SET - "Io futuro presidente del Cio? Credo che ogni membro abbia aspirazioni di crescere in questa meravigliosa famiglia, ma tante persone mettono troppa carne al fuoco e spesso così perdono di credibilità. Nella vita tutto può essere, ma non sarebbe serio fare ragionamenti diversi oggi". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò al Forum Ansa 'La bella estate', sulla stagione dei trionfi azzurri, commentando l'auspicio espresso dal presidente della Federgolf, Franco Chimenti. "Quanto al peso dell'Italia nel Cio dopo Tokyo - ha aggiunto Malagò - oggi il nostro rapporto è veramente eccezionale. Il peso, il prestigio e la credibilità dell'Italia a livello sportivo credo che non l'abbiamo in nessun altro settore", ha proseguito Malagò. (ANSA).