Materazzi, "Sì a possibili modifiche calendario Fifa"

ROMA, 27 SET - Il dibattito sull'idea di "migliorare il calcio", lanciata da Arséne Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale della Fifa, è sempre aperto. L'organismo che gestisce il calcio nel mondo vuole modificare i calendari e far disputare i Mondiali ogni due anni dal 2028, anziché ogni quattro, come avviene adesso. L'Uefa è contraria al progetto. Due campioni del mondo, parlando al sito ufficiale della Fifa, hanno dato il proprio 'feedback' alle prossime iterazioni del programma globale del calcio. Marco Materazzi, iridato 2006, e il tedesco Sami Khedira, campione nel 2014, hanno approvato il programma delle partite, ma dato priorità a una pausa per i calciatori. "Penso che poter riposare meglio, viaggiare meno e avere l'opportunità di passare più tempo con il club potrebbe essere utile per i giocatori", ha detto l'ex azzurro. "Quando rappresenti il ;;tuo Paese, le partite sono più importanti, diventano più emozionanti, perché c'è più adrenalina, più atmosfera e più voglia di competere con le squadre più forti", ha aggiunto Materazzi. L'incolumità atletica dei calciatori è uno dei temi principali per Khedira che usa la propria esperienza per dare una prospettiva sulla necessità di concedere priorità alle partite che contano. "I tifosi vogliono vedere partite significative ed è lo stesso per i giocatori", ha aggiunto l'ex centrocampista a tuttocampo della Germania. "Non dobbiamo mettere in calendario più partite meno significative, perché i giocatori hanno così tante partite e viaggiano così tanto. Se dovessi giocare un torneo, o la Champions League, o il campionato, le amichevoli possono dare un po' fastidio e impedire di tirare un po' il fiato". (ANSA).