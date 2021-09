Pallavolo: Mazzanti, 'vittoria e sconfitta,sport metafora vita'

ROMA, 27 SET - "La vittoria e' la lode del vincitore: chi perde e' un fallito, solo chi vince ha diritto ad attraversare il Rubicone e sfilare in trionfo per le strade di Roma. Ma lo sport non e' questo, vittoria e sconfitte sono le due facce della stessa medaglia". Lo ha detto Davide Mazzanti, ct delle azzurre di volley campionesse d'Europa, parlando al Quirinale durante l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un pallone che cade qualche centimetro piu' in la', e il tuo sogno e' distrutto - ha proseguito Mazzanti - E' lo sport, stressante e magnifico: per tutti lo sport e' efficace metafora, rappresenta in piccolo cio' che ci definisce in grande. In questa grande estate sportiva in tricolore, speranza è costruire mondo dove la riconoscenza e la gratitudine non svaniscano, al di la' del punto in cui cadra' l'ultima palla" (ANSA).