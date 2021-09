Vela, T35 Goiling: vince Realteam Sailing, Alinghi è secondo

ROMA, 27 SET - Si è conclusa la stagione 2021 dei catamarani foiling della classe TF35, che ha visto il successo dell'equipaggio svizzero Realteam Sailing di Esteban Garcia. Al secondo posto Alinghi, con Ernesto Bertarelli al timone, e al terzo Spindrift di Dona Bertarelli e Yann Guichard. Nove le prove disputate. L'evento è stato organizzato dallo Yacht Club Isole di Toscana, in collaborazione con la Classe Internazionale TF35. Quella disputata nel fine settimana è stata la seconda e ultima tappa del circuito 2021 della classe TF35 organizzata nelle acque del golfo di Follonica, dopo le cinque sul lago di Ginevra. I sette TF35 foiling hanno così toccato l'acqua salata del Mediterraneo con successo per la prima volta alla Marina di Scarlino. "Anche in occasione di questo secondo evento alla Marina di Scarlino abbiamo potuto regatare in condizioni meteo ideali - ha detto Ernesto Bertarelli, skipper di Alinghi e presidente della classe TF35, al termine della la premiazione -. Per noi è stato molto importante testare le imbarcazioni in mare, confrontandoci con la navigazione con onda che per le barche foiling, in determinate condizioni meteomarine, può rappresentare un problema. Abbiamo imparato molto e torneremo l'anno prossimo: tutti i team sono entusiasti. Abbiamo ricevuto un'accoglienza eccezionale a terra, per questo ringrazio Leonardo Ferragamo e tutto lo staff della Marina di Scarlino, dello yacht club e quanti hanno contribuito al successo dell'evento e della nostra presenza. Un ringraziamento anche a Omega e PelleP, i partner che supportano la nostra attività". (ANSA).