Basket, Petrucci: "Se riaprono stadi anche palazzetti al 75%"

ROMA, 27 SET - "Sono contrario a fermarci, se si ferma lo sport passa inosservato, soprattutto in questo momento di crisi. Per me oggi in Italia governa il Comitato tecnico scientifico, di norma dovrebbe decidere il Governo: non ho mai visto dire una cosa al Comitato tecnico scientifico e poi sentire una smentita da parte del Governo. Se riapriranno i palazzetti al 75% del pubblico entro Natale? Non posso mettermi a fare la battaglia contro tutto e contro tutti, ma vorremo avere il 100% per tutte le società. Anche per una campagna abbonamenti in tranquillità. Se è giusto che il calcio abbia gli stadi riaperti al 75%, perché il basket non deve averli?". Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, parlando a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. Infine, sul ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini, Petrucci aggiunge: "A suo tempo gli diedi la deroga per allenare la Fiorentina, perché era bravo, pur subendo delle critiche. Mancini è un vincente ed è il classico personaggio da Nazionale: sempre corretto, sempre puntuale, con una grande immagine. L'allenatore è lo spot di una Nazionale". (ANSA).