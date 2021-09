Golf: Ryder Cup: Stricker esulta, "è la vittoria del gruppo"

ROMA, 26 SET - "Questa Ryder Cup significa molto per la squadra e per gli Stati Uniti. I miei ragazzi hanno giocato in maniera fantastica, dominando. E' anche la vittoria del gruppo, perché quello che ho guidato qui in Wisconsin è un vero team". Queste le dichiarazioni di Steve Stricker, dopo il successo degli Stati Uniti in Wisconsin nella 43esima edizione della Ryder Cup. (ANSA).