Motonautica: Sardinia Grand Prix; trionfo di Carpitella e Bacchi

ROMA, 26 SET - Al termine di uno splendido duello, piegando la resistenza dei campioni uscenti, Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi del team "Gasbeton" hanno vinto la decisiva Gara-3 e conquistato il Campionato del Mondo Classe 3D & FIM Offshore 5000, prova regina del FIM Sardinia Grand Prix di Motonautica, chiuso al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari, che in tutta la giornata tra spiagge e molo ha visto accorrere un migliaio di spettatori. Il throttleman Carpitella (53enne veneziano) e il driver Bacchi (25enne reggiano), già vittoriosi in Gara-1 e secondi ieri in Gara-2, hanno preso subito il comando e poi impresso alla gara un ritmo che i campioni uscenti Serafino Barlesi e Alessandro Barone del team "Banca Generali", secondi venerdì e primi ieri, sono riusciti a sostenere fino a poco dopo metà gara, quando per un problema tecnico sono stati costretti a rallentare, chiudendo secondi a 28"9. E a fine gara è arrivata poi anche l'inevitabile squalifica. Così sul secondo gradino del podio sono saliti Roberto Lo Piano e Fernando De Mitri del team "De Mitri", finalmente competitivi dopo che una serie di problemi gli avevano condizionati nelle due precedenti prove. Barlesi e Barone sono secondi nella classifica del Campionato Mondiale grazie ai 700 punti che avevano messo assieme nelle prime due gare, mentre il terzo posto di oggi non è bastato a "Spirit of Corsica" di Francois Pinelli e Nicola Dall'Acqua, che chiudono terzi a quota 675. "E' stata una gara tirata, ieri - dice Carpitella - avevamo perso la leadership e oggi eravamo costretti a giocarci tutto. Ci siamo divertiti, ma è stata impegnativa, con mare e vento che si alzavano. Quando si avvicinavano, noi mettevamo qualcosa in più per fargli capire che ne avevamo". E Andrea Bacchi ha raccolto il testimone di papà Lorenzo: «Giovanni per me è un secondo papà, mi conosce da quando sono nato. Cosa mi ha detto? Mi ha guardato negli occhi e detto bravo, era troppo emozionato per dire altro». Carpitella e Bacchi hanno vinto anche il Campionato Italiano - Trofeo Sardegna (la somma di Gara-1 e Gara-3). (ANSA).