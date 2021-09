Italiano "vittoria sofferta, ottimo approccio alla gara"

UDINE, 26 SET - "Dopo l'Inter con cui la squadra ha fatto per 70' una grande partita, volevamo reagire: siamo riusciti a ripartire e a vincer con un primo tempo ottimo". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post gara a Udine. "Non stiamo mai sbagliando l'approccio - ha aggiunto - e questo è fondamentale. Nel secondo tempo il cambio di sistema dell'Udinese ci ha messo in difficoltà. La sofferenza ci sta: si soffre in qualsiasi campo in serie A. La sofferenza la nostra squadra ce l'ha nelle proprie corde. Ci prendiamo questi tre punti - ha concluso - e sono felice di aver lasciato la porta inviolata, per la prima volta in stagione". (ANSA).