Ciclismo: bis Alaphilippe, vince mondiale 2021

ROMA, 26 SET - Impresa di Julian Alaphilippe che ha vinto la prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo Fiandre 2021. Il francese si conferma così campione del mondo dopo il successo del 2020. Il podio del mondiale di ciclismo si completa con l'argento dell'olandese Van Baarle, ed il bronzo del danese Valgren. Decimo posto per l'italiano Sonny Colbrelli. Grande sconfitto il belga Wout Van Aert, dato grande favorito alla vigilia e che non ha saputo concretizzare il grande lavoro svolto da Remco Evenepoel. La fuga decisiva di Alaphilippe è partita a 17 chilometri dall'arrivo di Louvain. Il francese ha messo a segno il colpo decisivo sul penultimo passaggio sul muro di Sant'Antonio. (ANSA).