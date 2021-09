F1: Hamilton, 100 vittorie? Non pensavo di arrivarci

ROMA, 26 SET - "C'è voluto molto tempo per arrivare a 100 vittorie e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team". Sono le prime parole a caldo di Lewis Hamilton, che in Russia ha vinto il suo 100/o Gp di Formula 1. Un successo non facile e favorito in parte dalla pioggia caduta nel finale, che ha messo nei guai il leader della corsa, Lando Norris. "Lando ha fatto un lavoro fantastico, aveva un ritmo incredibile. È stato agrodolce vedere la mia vecchia squadra avanti, ma per fortuna è arrivata la pioggia e noi abbiamo indovinato il timing per cambiare le gomme". (ANSA).