++ Calcio: Juve; Allegri 'passo dopo passo, arriviamo' ++

ROMA, 26 SET - "Piano piano, un pezzettino alla volta, ma arriviamo". Massimiliano Allegri tira le somme dopo la prima vittoria in casa in campionato, 3-2 alla Sampdoria, e avvisa le avversarie. "E' un altro passo avanti, siamo nella parte sinistra della classifica - ha detto il tecnico Juve a Dazn - A poco a poco, arriviamo...". Brutte notizie da Dybala e anche da Morata: "Speriamo di ritrovarli dopo la sosta", dice, ovvero dopo meta' ottobre. "Questa vittoria, sofferta, ci dara' fiducia. Ora ci serve una vittoria ampia per l'entusiasmo. Bisogna imparare a difendere senza palla, vedo gente che quando e' oltre la linea della palla guarda dietro.." (ANSA).