Serie A: Juve-Sampdoria 3-2

TORINO, 26 SET - La Juventus batte la Sampdoria 3-2 nell'anticipo delle 12.30 della sesta giornata di serie A, conquistando la seconda vittoria consecutiva. In gol per i bianconeri già al 10' Paulo Dybala, che poco dopo però è stato costretto a uscire per un problema muscolare: il capitano è uscito in lacrime. Nel finale del tempo, Bonucci raddoppia su rigore ma poco dopo Yoshida accorcia le distanze per la Samp. Nella ripresa, il 3-1 firmato da Locatelli ma Candreva a 7' dalla fine riporta sotto i blucerchiati, incapaci però di completare la rimonta allo Stadium. (ANSA).