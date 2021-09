F1: Russia; la Ferrari di Sainz subito in testa

ROMA, 26 SET - Partenza regolare nel Gp di Russia, scattato sul circuito di Sochi. In testa c'è la Ferrari di Carlos Sainz, che ha bruciato al via Lando Norris, partito dalla pole con la McLaren. La terza posizione è mantenuta da George Russel su Williams, mentre Lewis Hamilton ha perso un paio di posizioni dalla quarta che aveva in partenza. Bagarre in coda, dove per il cambio della power unit sono partiti dall'ultima fila Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Valtteri Bottas - che era settimo in griglia secondo le qualifiche - lo ha fatto dalla penultima, anche lui per cambio della power unit decisa questa mattina dal team anche per questioni 'tattiche'. (ANSA).