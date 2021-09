F1: Russia; Bottas cambia motore, partirà dalla 17/a posizione

ROMA, 26 SET - Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas partirà dalla 17/a posizione in griglia nel Gp di Russia di Formula 1, oggi a Sochi, a causa della sostituzione del propulsore della sua monoposto che ha comportato una penalizzazione di dieci piazze rispetto al settima ottenuto nelle qualifiche di ieri. Il suo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, partirà dalla quarta posizione - la prima fila è occupata da Lando Norris su McLaren e Carlos Sainz su Ferrari, la terza posizione è di George Russel su Williams -, mentre il suo rivale per il titolo, Max Verstappen, partirà ultimo, a fianco della Ferrari di Charles Leclerc, per cambio della power unit. La scelta del team Mercedes sembra in parte legata proprio alla particolare situazione, con il finlandese - che è alla seconda penalità per cambio del motore - che potrebbe 'controllare' l'olandese che cercherà di guadagnare posizioni il più velocemente possibile. Bottas, ieri, aveva detto che partendo dalla settima posizione avrebbe avuto buone chance di puntare al podio e magari anche alla vittoria. (ANSA).