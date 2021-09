Serie A: Genoa-Verona 3-3

ROMA, 25 SET - Genoa e Verona 3-3 (0-1) nell'ultimo anticipo odierno della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I gol: nel primo tempo Simeone per gli ospiti all'8'; nel secondo tempo Barak ancora per il Verona su rigore al 4', Criscito sempre dal dischetto per il Genoa al 32', poi la doppietta di Destro sempre per i padroni di casa al 35' e al 40', infine Kalinic pareggia per gli scaligeri al 46'. (ANSA).