Premier: il Liverpool frena sul campo del Brentford

ROMA, 25 SET - Il Liverpool, nel posticipo odierno della 6/a giornata della Premier, ha frenato sul campo del Brentford, che ha imposto il 3-3 finale ai più quotati avversari. I padroni di casa allenati da Frank Thomas sono andati in vantaggio con Pinnock al 27' pt, ma sono stati raggiunti al 31' da Jota. Nellaa ripresa Salah al 9' ha portato avanti i 'Reds'; nuovi pari di Janelt al 18', quindi Liverpool ancora avanti con Jones al 22', ma raggiunto definitivamente da Wissa al 37'. In classifica il Manchester City si è avvicinato a -1, visto che la squadra di Juergen Klopp è salita a 14 lunghezze. A 13 punti ci sono anche il Chelsea, il Manchester United e l'Everton, oggi rispettivamente sconfitto in casa (dall'Aston Villa) e vittorioso (sul Norwich City). (ANSA).