Mondiali canoa: Cecilia Panato oro nella Discesa Sprint

BRATISLAVA, 25 SET - L'anno d'oro dello sport italiano, un 2021 che verrà ricordato a lungo se non per sempre, sembra non voler finire. Così anche oggi arriva un oro, quello conquistato dalla 19enne veronese Cecilia Panato ai Mondiali di canoa nella gara di discesa C1 sprint. Sui 280 metri del canale di Cunovo, con oltre sei metri di dislivello e un elevato gradi di difficoltà, l'atleta del Canoa Club Pescantina vola tra la rapide facendo registrare il miglior tempo di 62.33, spezzando con quasi mezzo secondo di vantaggio l'egemonia della Repubblica Ceca che piazza Tereza Kneblova al secondo posto in 62.80 e Martina Satkova al terzo in 64.51. In precedenza l'azzurra aveva preso parte alla finale del K1 chiudendo comunque con ottimo quinto posto (58.85) nella gara vinta dalla francese Lise Vinet (58.13). Forte dall'argento europeo conquistano ad agosto in Spagna, Cecilia Panato può vantare adesso tre medaglie iridate: due ori (2021-2018) e un argento conquistato nel 2019 quando vinse anche il titolo europeo. (ANSA).