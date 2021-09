Salernitana: Castori perde Ribery, ora serve salto qualità

SALERNO, 25 SET - "Il Sassuolo è una grandissima squadra che merita rispetto, ma noi dobbiamo pensare a fare bene e proseguire il nostro percorso di crescita. Abbiamo fatto dei passi in avanti nelle ultime due gare ma possiamo migliorare ancora tanto. La crescita del collettivo ci lascia speranzosi di poter fare bene domani". Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Salernitana. e che ha annunciato che "Ribery ha un affaticamento che non gli permette di essere a disposizione domani". "La squadra sta crescendo in fiducia e condizione, mi aspetto dei progressi anche domani. Tutto quello che abbiamo fatto di buono nelle ultime gare dobbiamo portarlo ad un livello più alto - ha insistito Castori -. Servirà maggiore aggressività, intensità e ritmo per provare a fare punteggio pieno". (ANSA).