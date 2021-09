Napoli: Spalletti, primato è condominio di 7 squadre

NAPOLI, 25 SET - "Non vogliamo nasconderci da niente, ma i candidati alla prima posizione del campionato sono in un condominio di 7 squadre. Noi ci assumiamo i nostri millesimi ma non vogliamo le quote degli altri. Tutti hanno le stesse quote". Lo ha detto il tecnico del Napoli capolista Luciano Spalletti alla vigilia della sfida al Cagliari. "Sappiamo però - ha aggiunto il tecnico toscano - che ci sono momenti in ci si fa meglio e momenti in cui si fa peggio e noi siamo pronti a tutto. E' chiaro che ora stiamo bene ad essere noi, e ci sentiamo avvolti dall'affetto della città. Ma in questo condominio tutte le sette squadre hanno lo stesso numero di millesimi". (ANSA).