Calcio: Mourinho 'Un privilegio giocare Lazio-Roma'

ROMA, 25 SET - "Il derby è bello da giocare e da preparare. Mi aspetto che la squadra giochi per vincere, ma sappiamo di non poterlo fare sempre. Dall'altra parte c'è una squadra con le stesse nostre ambizioni": lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia di Lazio-Roma in conferenza stampa. "La rivalità mi piace - ha aggiunto - ed è un privilegio giocare un altro derby e capire cosa è realmente questa sfida. Detto questo voglio che ci sia più ambizione degli avversari, ma quando non riusciamo a vincere voglio comunque uscire dal campo con la sensazione che i ragazzi hanno dato tutto". (ANSA).