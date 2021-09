Calcio:Spezia-Milan,esordio titolare serie A per Maldini jr

LA SPEZIA, 25 SET - Di padre in figlio. Prima da titolare in Serie A, oggi contro lo Spezia, per Daniel Maldini, fantasista del Milan e figlio di Paolo, ex capitano e bandiera dei rossoneri, oggi direttore tecnico del club è stato scelto da mister Pioli nel terzetto che agirà alle spalle di Giroud, assieme a Rebic e Saelemaekers. Daniel esordirà titolare esattamente 12 anni, 3 mesi e 25 giorni dall'ultima volta con la casacca rossonera del padre Paolo, il 31 maggio del 2009, in occasione della vittoria del Milan a Firenze. Un esordio che sarà proprio sotto gli occhi del padre: Paolo Maldini, che esordì col Milan 36 anni fa a Udine, il 20 gennaio 1985 contro i friulani, è atteso nella tribuna centrale del Picco (ANSA).