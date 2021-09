Torino: si ferma Pjaca, salta Venezia e forse derby

TORINO, 25 SET - Marko Pjaca si ferma ancora. L'attaccante del Torino, a segno nelle ultime due partite di campionato, salterà la trasferta di Venezia di lunedì ed è in forte dubbio per il derby contro la Juventus di sabato prossimo. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro accusato nei minuti finali di Torino-Lazio", spiega in una nota il club granata. Una nuova tegola in attacco per mister Juric, che deve già fare i conti con le assenze di Belotti, Zaza e Praet, oltre al lungodegente Edera. (ANSA).