F1: diluvia su Sochi, terze libere cancellate

SOCHI, 25 SET - E' stata cancellata la terza sessione di prove libere del GP di Russia di Formula 1, sul circuito si Sochi, a causa dell'abbondante pioggia caduta durante la notte e che ancora sta scendendo, con l'aggiunta del vento. Poco prima della cancellazione aveva parlato il direttore di gara, Michael Masi, assicurando che nel programma della giornata la priorità verrà data alle qualifiche della F1. "Secondo le previsioni, la pioggia dovrebbe continuare così fino alle 13:30-14:00 locali (12:30-13:00 italiane)", per poi concedere "un parziale miglioramento nel pomeriggio". "Il nostro obiettivo è essere pronti dal punto di vista operativo ad iniziare tutte le sessioni (in F1 ma anche in F2 e F3, ndr) e giudicare in base alle condizioni del momento", ha aggiunto Masi. Anche il tramonto, intorno alle 18:15, sarà un vincolo, soprattutto perché "in tali condizioni meteo, la luminosità diminuisce molto prima". (ANSA).