Chiellini, Juve in tempesta ma arriveremo in porto

TORINO, 24 SET - "Bisogna riuscire a mantenere la nave salda in un mare in tempesta. Siamo un po' in tempesta, ma in porto la nave ci arriverà. Se un po' ammaccata o a vele spiegate lo vedremo, ma in porto arriverà" . Così Giorgio Chiellini parla del momento non facile per la Juventus all'Italian Tech Week alle Ogr. "Come in tutte le cose ci vuole tempo per trovare un equilibrio. Quando ci sono grossi scossoni, ambientali come un terremoto e non, ci vuole un po' di tempo per assestarsi e per ripartire. Purtroppo nel mondo di oggi non c'è pazienza", ha affermato Chiellini. (ANSA).