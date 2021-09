Giudice: in Serie A un turno di stop a Pellegrini

ROMA, 24 SET - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione ai posticipi della 5/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputate ieri, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata il romanista Lorenzo Pellegrini. A proposito della comunicazione della Procura federale sui cori di discriminazione razziale rivolti da parte della tifoseria della Lazio al calciatore del Torino, Aina Temitayo, al 31' del primo tempo, ha disposto - a cura della stessa Procura - un supplemento di indagine, acquisendo eventuali elementi anche da parte dei responsabili dell'ordine pubblico, atti a confermare la dimensione e la reale percezione per dome descritte nel rapporto. Il giudice sportivo dispone l'acquisizione di informazioni dettagliate da parte della Lazio di schemi organizzativi e specifici atti idonei a prevenire comportamenti discriminatori della specie di quelli che si sono verificati e concretamente utili a identificare i sostenitori responsabili degli stessi comportamenti. (ANSA).