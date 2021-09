'Azzurri d'Europa', libro celebra Italia degli Imbattibili

ROMA, 24 SET - Un bel libro, da non perdere per chi ama il calcio e vuole tenere vivo nella memoria il ricordo della vittoria dell'Italia a Euro 2020. "Azzurri d'Europa 2020", di Stefano Ferrio e di Gianni Grazioli, quest'ultimo direttore generale dell'Associazione Calciatori e coordinatore del Club Italia, edito da Minerva, celebra l'impresa degli azzurri di Roberto Mancini e racconta di questa Nazionale "magnificamente votata alla Bellezza". A corredare il tutto una serie di belle foto che rendono questo volume un pezzo da collezione , mentre i testi ricordano la "glaciale abilità" di Donnarumma nel parare un rigore su tre e dare il titolo ai suoi, il genio invisibile di Jorginho e le giocate di un Federico Chiesa che è stato tra i protagonisti principali dell'impresa azzurra. Che è stata frutto, è bene ricordarlo, di uno spirito di gruppo non comune e della condivisione di un progetto, anzi una missione, che stava particolarmente a cuore a Mancini, che a Wembley ha riscattato la delusione europea del 1992 quando con la Samp perse, a beneficio del Barcellona, la finale di Coppa Campioni nello stadio londinese. Ed ecco allora che, in soli trenta giorni, il sogno è diventato una splendida realtà, quella dell'Italia degli Imbattibili, e un incubo per gli inglesi che ricorderanno a lungo la grinta dei gladiatori Bonucci e Chiellini e la voglia degli azzurri di rincorrere la gloria. (ANSA).