Malagò a Mattarella, Italia olimpica multietnica e integrata

ROMA, 23 SET - "Il merito di un'Olimpiade da record, nei numeri e nei risultati, e' tutto loro": cosi' il presidente del Coni, Giovanni Malago', ha reso omaggio agli azzurri medagliati a Tokyo 2020 parlando al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. "Non c'e' mai stata per l'Italia nella storia un'Olimpiade con 40 medaglie - ha aggiunto -, mai tutte le Regioni hanno avuto almeno un rappresentante, mai un'Italia con 46 atleti in tutti e cinque i continenti, a dimostrazione di una squadra multietnica e perfettamente integrata". (ANSA).