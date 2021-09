Malagò a Mattarella, questi azzurri fratelli e sorelle Italia

ROMA, 23 SET - "La missione di rendere felici e orgogliosi tutti gli italiani e' perfettamente riuscita, con un'Olimpiade da record nei numeri e nei risultati". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago', parlando al Quirinale per la cerimonia della riconsegna del tricolore degli azzurri olimpici e paralimpici di Tokyo 2020. "Lo sport - ha aggiunto Malgo' rivolgendosi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella - non e' mai fine a se stesso, e ancor di piu' in questo momento: per questo gli azzurri non vedevano l'ora di sventolare il tricolore sul podio. Sono davvero fratelli e sorelle d'Italia".itali (ANSA).