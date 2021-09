Mattarella ad atleti, Italia si è sentita rappresentata

ROMA, 23 SET - "Avete emozionato gli italiani. Vi sono momenti in cui lo sport assume significati più ampi. Il nostro Paese è in ripresa, si è sentito rappresentato, si è sentito coinvolto da voi". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici per la cerimonia di riconsegna della bandiera "Questa è stata una grande estate per lo sport - ha sottolineato il capo dello Stato -. Voi siete stati squadra, avete dimostrato amicizia e integrazione tra di voi, e avete sollecitato attenzione allo sport e a praticare lo sport". (ANSA).