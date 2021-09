Azzurri a Quirinale: Jacobs, bel capitolo, ora fare meglio

ROMA, 23 SET - "È stata un'estate magnifica, un anno bello iniziato con gli europei indoor. Mi ha sbloccato è fatto credere di più nelle mie possibilità. Oggi chiudo un capitolo e cerco di aprirne un altro e farlo ancora meglio. Testa ai prossimi obiettivi e alle prossime competizioni". Così il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4X100 a Tokyo 2020 Marcell Jacobs, poco prima di entrare al Quirinale con le delegazioni olimpica e Paralimpica dove, tra poco più di un'ora, andrà in scena la riconsegna delle bandiere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Cosa dirò al Presidente? Non ci ho ancora pensato, quando sarò lì improvviserò - specifica l'azzurro -. So solo che dopo aver visto i campioni d'Europa di calcio venire qui ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare lo stesso. Ora sono qui con due medaglie d'oro al collo e meglio di così non si poteva". L'olimpionico ha quindi commentato i tanti successi dello sport azzurro: "Tutte le medaglie di qualsiasi sport sono veramente importanti perché chiunque è arrivato a prendere una medaglia, qualsiasi sport faccia, ha dovuto fare sacrifici e dedicare tutta la propria vita allo sport. Come sono tornato mi sono sentito un po' come in un frullatore, anche perché volevo ricominciare ad allenarmi, e quindi mi sto allenando e nello stesso tempo sto facendo tutte le altre varie cose". (ANSA).