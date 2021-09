Ryder Cup: da team Europe omaggio a Green Bay Packers

ROMA, 23 SET - Cheesehead sul capo e tenuta a strisce verdi e gialle. Questa la trovata dei giocatori europei che, da domani a domenica, sfideranno in Wisconsin gli Stati Uniti nella 43esima edizione della Ryder Cup. Il roster del Vecchio Continente, per entrare nel cuore del pubblico statunitense - non potendo contare sul supporto dei propri tifosi, causa Covid - ha voluto rendere omaggio ai Green Bay Packers, terza più vecchia franchigia della Nfl con sede a Green Bay, in Wisconsin. Con i golfisti del team Europe che hanno poi lanciato i Cheesehead sugli spalti. (ANSA).