Juve: Danilo, 'vittoria deve cambiare nostra situazione'

TORINO, 23 SET - "Questa è la vittoria che deve cambiare la nostra situazione": così il difensore della Juventus, Danilo, dopo il sofferto 3-2 ottenuto sul campo dello Spezia. "Prendiamo questi 3 punti con la giusta rabbia - aggiunge sui social il brasiliano - ma siamo consapevoli di poter dare di più: io per primo non sono soddisfatto della mia prestazione e possiamo solo continuare a lavorare giorno per giorno e sostenerci sempre, come una vera famiglia". Per Leonardo Bonucci è stata "una vittoria voluta, guardiamo avanti". "Oggi più che mai contavano i tre punti, avanti così", commenta Giorgio Chiellini. Ed esulta anche Paulo Dybala: "Vittoria importante, vamos +3" scrive la Joya sui propri profili social dopo il primo successo in campionato della Juventus. (ANSA).