Paltrinieri, 'Innamorato e felice, con Rossella stiamo bene'

ROMA, 22 SET - "Innamorato? Si, è successo tutto questa estate, stiamo bene insieme e va bene così. Mi sono divertito, era tanto che non staccavo e abbiamo fatto un bel giro, ci siamo divertiti. Stasera non c'è, ma ci vediamo domani". Così Gregorio Paltrinieri al suo arrivo alla festa Fin 'Meravigliosi' al Foro Italico, parlando del suo amore esploso con la campionessa di scherma Rossella Fiamingo dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. "Se ho fatto un miracolo ai Giochi? Anche io lo penso. Apprezzo sempre di più di quello che ho fatto. È stata una bellissima esperienza, l'olimpiade ti regala sempre grandi emozioni", ha aggiunto l'azzurro tornando sulle sue due medaglie conquistate, l'argento negli 800 stile e il bronzo nella 10 chilometri in acque libere. (ANSA).