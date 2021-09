Calcio: 3-2 in rimonta allo Spezia, prima vittoria della Juve

ROMA, 22 SET - La Juventus è andata a vincere 3-2 sul campo dello Spezia, cogliendo la prima vittoria di questo campionato. Successo sofferto dei bianconeri, nel primo tempo in vantaggio con Kean e raggiunti da Gyasi. Nella ripresa sorpasso dello Spezia con Antiste, ma Chiesa la rimette in parità. De De Ligt il gol che ha dato i 3 punti alla Juventus. A Salerno il Verona ha costruito il suo doppio vantaggio grazie alla doppietta di Kalinic nei primi 45'. Ma la reazione amaranto nella ripresa ha fruttato i gol di Gondo e Mamadou Koulibaly. Un 2-2 che porta il primo punto alla Salernitana in campionato. (ANSA).