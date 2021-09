Al via a Roma la Settimana Europea dello Sport

ROMA, 22 SET - Un evento dedicato alla promozione dell'attività sportiva, agli stili di vita sani, all'incremento del benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Domani si aprirà la Settimana Europea dello Sport (EWOS), 7/a edizione del progetto lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea, coordinato in Italia dal dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio, insieme con Sport e Salute. 'Gioia, resilienza e connessione intergenerazionale'. Queste le tematiche principali dell'iniziativa per sensibilizzare sull'importanza dello sport, sulla ripresa e ripartenza dell'attività indoor e outdoor. Dopodomani al Parco del Foro Italico verrà inaugurato il #BeActive Multi Sport Village. Un playground aperto a tutti in cui scoprire e praticare le discipline presenti, grazie alla partecipazione attiva di varie organizzazioni ed enti che lavorano nel sistema sportivo, come ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, palestre, circoli sportivi, Comuni e Associazioni. All'apertura del villaggio saranno presenti, dalle 10, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali; il presidente e ad di Sport e Salute Spa, Vito Cozzoli; il capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Antonio Parenti; l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti. Parteciperanno anche le legend di Sport e Salute, Tania Di Mario, Massimiliano Rosolino e Stefano Maniscalco. "Quest'anno la Settimana Europea dello Sport è, per l'Italia, una settimana di festa - dice Vezzali -. Dopo l'estate di successi, c'è una grande voglia di sport in tutto il nostro Paese e tutti insieme dobbiamo riuscire a convogliarla verso l'attività motoria". "La Settimana Europea dello Sport - aggiunge Cozzoli - è un'occasione per promuovere lo sport nei 27 Paesi dell'Ue e in particolare in Italia. E' fondamentale per diffondere i valori dello sport dai bambini agli adulti. Siamo orgogliosi di aver allestito un Multisport Village qui al Parco del Foro Italico, asset di Sport e Salute che seguirà tutti gli eventi". (ANSA).