Mondiali ciclismo: bronzo Italia nella cronostaffetta mista

ROMA, 22 SET - L'Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo che sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini, è stato battuto nell'ordine dalla Germania e dall'Olanda, rispettivamente oro e argento. E' la seconda medaglia per l'Italia dopo l'oro di Ganna nella crono Elite maschile. (ANSA).