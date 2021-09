Torino, Juric: preoccupato per Belotti, non recupera

TORINO, 22 SET - Si allungano i tempi di recupero per Andrea Belotti. E Juric, alla vigilia del posticipo con la Lazio, è in allarme: "Ancora non riesce nemmeno a corricchiare, non posso dare una data di rientro e sono preoccupato - ammette l'allenatore del Torino - e spero solo che passi in fretta: lui è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo, ma è un leone che ha grande voglia di tornare a lottare. Il fatto di avere il contratto in scadenza è un vantaggio per tutti perché non puoi essere più motivato di così". Il Torino arriva da due vittorie consecutive, spera nel tris: "Il valore della Lazio è assoluto, noi puntiamo a fare una partita importante: - dice Juric - vogliamo cavalcare l'entusiasmo dei tifosi, è sempre meglio giocare davanti a gente che ti applaude e non ti fischia". (ANSA).