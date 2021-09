Barca, Koeman: "Dobbiamo ricostruire, ma serve tempo"

ROMA, 22 SET - Acque sempre più agitate in casa Barcellona, dopo i deludenti risultati nell'era del dopo Messi. L'allenatore Ronald Koeman ha abbandonato dopo pochi minuti la conferenza stampa, alla vigilia dell'impegno della Liga contro il Cadice: il tecnico olandese ha solo letto una dichiarazione e poi si è allontanato, senza rispondere alle domande dei giornalisti. "Il club - ha detto Koeman, secondo quanto riporta il sito del quotidiano spagnolo Marca - è in una situazione di ricostruzione. Dobbiamo ricostruire la squadra senza fare grandi investimenti e questo richiede tempo. I talenti possono essere star mondiali in un paio d'anni. I giovani avranno opportunità, come hanno fatto Xavi e Iniesta, ma ci vuole pazienza". Riguardo agli obiettivi stagionali, Koeman ha aggiunnto: "Essere in vetta alla classifica sarebbe un successo. In Champions non ci si possono aspettare miracoli. La sconfitta contro il Bayern va vista in questa prospettiva. La squadra va supportata, con le parole e i fatti. So che la stampa riconosce questo processo, non è la prima volta nella storia che ciò accade". "Contiamo sul vostro sostegno - ha detto, rivolgendosi ai giornalisti - in questi tempi decisivi. Siamo molto molto contenti del sostegno dei tifosi, come in occasione della partita con il Granada". (ANSA).