Brocchi è il nuovo allenatore del Vicenza

VICENZA, 22 SET - È Crisðtian Brocchi il nuovo tecnico del L.R. Vicenza, che ha sottðoscritto un accordo annuale con il club biancorosso, come alðlenatore responsabile della prima squadra. Verrà prðesentato nel pomeriggio allo stadio Menti Brocchi, classe 1976, da giocatore plurivincitore con il Milan ha iniziato la carriðera come allenatore nel settore giovanile del Milan, per poi guidare la Primavera e la prima squadra rossonera nel 2016. Nella stagione succðessiva ha guidato il Brescia in Serie B, mentre nel 2017/2018 è approdato, come vice di Fabio Capello, al Jiangsu Suninðg. Nell'ottobre 2018 è stato nominato allðenatore del Monza, società con la quale ha conquistato una promozione in Serie B e un terzo posto nel campionato cadetto con l'accesso alla semifinale playoff, nella scorsa stagionðe. A Vicenza Brocchi sarà supportðato dal vice Alessandro Lazzarini, dal tatðtico e metodologo Stðefano Baldini, dal Match Analyst Davide Farina, dal preparatðore atletico Piero Lietti e dal preparatðore atletico Ivan Robustelli. (ANSA).