Vela, Ettorre: "Anno magico per noi, speriamo di ripeterci"

ROMA, 22 SET - "Questo è stato un anno magico per la vela italiana, spero che possa essere riproposto se non addirittura migliorato". Lo ha detto Francesco Ettorre, presidente della Federvela, durante la presentazione del libro di Gianluca Atlante, dal titolo 'Dentro Luna Rossa', nel Salone d'Onore del Coni. "Il mio è un auspicio di buon vento a Romano, perché la sua voglia di arrivare credo non abbia confini", ha detto ancora il n.1 della Fiv, rivolgendosi a Battisti, grinder di Luna Rossa. (ANSA).