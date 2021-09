Milan: Giroud non convocato per la sfida contro il Venezia

MILANO, 22 SET - Olivier Giroud non è stato convocato per la sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Venezia. L'attaccante francese non risulta nella lista dei convocati diramata dal club rossonero. Un'assenza che si unisce a quella di Ibrahimovic, messias, Kjaer, Calabria, Bakayoko e Krunic. Sette indisponibili per quella che è una vera emergenza per il Milan. (ANSA).