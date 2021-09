Vicenza: esonerato Di Carlo

VICENZA, 22 SET - Nuova panchina "saltata" in serie B. Il LR Vicenðza comunica che oggi si è intðerrotto il rapporto con Domenico Di Carlðo, quale allenatore responsabile della prima squadra. Contestualmente soðno stati sollevati dai rispettivi incariðchi l'allenatore in seconda Claudio Valiðgi, il preparatore atletico Lorenzo Riela e il collaboratore Tecnico-Match Analyðst Martino Sofia. "La società - recita una nota sul sito ufficiale - desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozioðne in Serie B, per l'impegno, la passione e l'attaccamento ai colori biancorossi". Il Vicenza ha perso tutte le prima cinque partite di campionato, incassando 11 reti e segnandone quattro. (ANSA).